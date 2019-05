Pierre Dolbec, président de Dolbec International, et Bruno Tessier, président de Tessier Services d’Expositions, ont accepté la coprésidence d’honneur de la soirée vins et fromages au profit de la Fondation Chevalerie Passion qui se tiendra cette semaine (mercredi 22 mai), dès 17 h 30, chez Roche Bobois, 9 rue de Courcelette, à Québec. Les fonds recueillis lors de cette soirée permettront à la Fondation Chevalerie Passion de poursuivre sa mission, soit contribuer au bien-être des enfants et des adultes confrontés à des handicaps majeurs, ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie, par ses services d’équitation thérapeutique et d’hippothérapie. Renseignements : 418-806-5919.

Beau geste

Photo courtoisie

Une vente d’épinglettes tenue par le comité de la condition des femmes du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a permis de remettre 1 000 $ à l’organisme Viol Secours dont la mission est de venir en aide aux femmes victimes d’agression sexuelle. Le montant amassé permettra de couvrir les frais annuels liés à la réalisation d’activités de sensibilisation dans les écoles. Sur la photo, de gauche à droite : les professeures Marie Pouliot (psychologie), Christine Lévesque (bureautique/informatique), Isabelle Marcoux (techniques de travail social), Jasmine Gauthier, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy, Julie Tremblay, directrice générale de Viol Secours et les professeures Amélie-Elsa Ferland-Raymond et Édith Pouliot (sociologie). Absente lors de la photo : Lynda Simard, professeure d’histoire.

Prix Claude-Lachance

Photo courtoisie

Bravo à Annette Côté qui a reçu, le 24 avril dernier lors de l’assemblée générale annuelle du Pivot, le Prix Claude-Lachance, à titre de bénévole de l’année. Durant la dernière année, Annette a consacré plus de 326 heures comme bénévole pour Le Pivot, dont 127 à l’accueil et aux déclarations à l’impôt-bénévole. Depuis maintenant 18 ans, le centre communautaire le Pivot remet le Prix Claude-Lachance à un(e) bénévole méritant(e) dont l’implication, la grande disponibilité et l’engagement dans le milieu du loisir sont notables. Il veut également souligner sa contribution à l’avancement et au rayonnement du Pivot. Sur la photo, de gauche à droite : Ginette Faucher, directrice générale, Annette Côté, récipiendaire du Prix Claude-Lachance 2018, David Gervais, président du CA, et Martine Guy, responsable du bénévolat au Pivot.

Sous le signe du changement

Photo courtoisie

Le 15e Festival sportif de Sainte-Marie (Beauce), qui sera présenté par Tim Hortons du 6 au 9 juin, comptera sur de nouvelles disciplines et verra sa programmation bonifiée. L’emplacement principal déménage et sera maintenant situé à la Cité Sainte-Marie (secteur de la Polyvalente Benoit-Vachon et du Centre Caztel) qui offre de nouvelles infrastructures sportives telles que le stade de baseball Julien-Faucher. Au total, 20 sports (dont quelques nouveaux) seront présentés cette année. Tous les détails sur la programmation et les inscriptions sont disponibles au festival-sportif.com et sur Facebook et Instagram (Festival sportif). Sur la photo, la majeure partie des membres du comité organisateur.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marc-Olivier Lafrance (photo), comédien québécois, 25 ans... Maxime Desjardins-Tremblay, comédien québécois, 26 ans... Jacques Paquet, de Saint-Augustin-de-Desmaures, agent distributeur des gâteaux Vachon, 63 ans... Sylvain Gallagher, de Talbot équipements (Les industriels de la pierre de Québec), 44 ans... Luci Tremblay, ex-déléguée du Québec à Tokyo... Jeanick Fournier, chanteuse née à Roberval.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 mai 2018. Carol Mann (photo), 77 ans, golfeuse américaine de la LPGA et intronisée au World Golf Hall of Fame en 1977... 2015. Mary Ellen Trainor, 62 ans, actrice américaine (L’Arme fatale)... 2014. Rupert zu Loewenstein, 80 ans, manager financier des Rolling Stones pendant trente-sept ans... 2013. Ray Manzarek, 74 ans, musicien américain, claviériste du groupe The Doors... 2012. Robin Gibb, 62 ans, membre du groupe Bee Gees.