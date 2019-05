Justin Trudeau le fait-il exprès?

Il était difficile de refuser l’offre libérale d’un « gouvernement fédéral ouvert et transparent », « intègre » « qui respectera les institutions et qui collaborera avec les provinces ».

Le scandale SNC-Lavalin d’ingérence politique vient à peine de quitter nos écrans qu’un autre scandale impliquant le Bureau du premier ministre et la Justice fait éclosion, mettant injustement en cause le vice-amiral Mark Norman, numéro un de la Marine canadienne et numéro deux des Forces armées, et la Davie, chantier naval de Lévis.