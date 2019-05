L’entraîneur du Storm louange P.K. Subban

HALIFAX | L’entraîneur-chef et directeur général du Storm de Guelph, George Burnett, a dirigé une panoplie de joueurs depuis ses débuts derrière le banc au milieu des années 1980. Parmi eux, il y a notamment un certain P.K. Subban.

L’ancien arrière du Canadien, qui s’aligne chez les Predators de Nashville depuis 2016, a évolué sous les ordres de Burnett pendant ses quatre années de hockey junior dans l’uniforme des Bulls de Belleville, de 2005 à 2009. Ses deux frères, plus jeunes, Malcom et Jordan, ont également porté les couleurs des Bulls quand Burnett en dirigeait les destinées.

Si Subban ne laisse personne indifférent partout où il passe, Burnett a apprécié au plus haut point de se retrouver sur le chemin du choix de deuxième ronde du Canadien en 2007. Son éthique de travail irréprochable a d’ailleurs marqué cet ancien de l’Université McGill.

« Je suis fier du jeune homme qu’il est. Beaucoup de gens voient sa personnalité de travailleur acharné et toutes les choses excentriques. Mais [quand on connaît] le type d’individu et le type de famille dont il provient, c’est le fun de le voir connaître du succès dans la Ligue nationale. Je sais qu’il sera toujours déterminé à devenir un champion, a souligné au représentant du Journal le pilote du Storm, qui demeure toujours en contact avec la famille Subban.