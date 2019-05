Les avantages du terrain synthétique

Nous avons décidé de retirer le gazon naturel du Stade Canac pour y installer un terrain synthétique en 2017. Toujours dans le but d’optimiser l’utilisation du stade, nous avons choisi d’ajouter un monticule et un cercle des frappeurs artificiels.

Les nouvelles surfaces artificielles nous permettront d’ajouter 200 heures. C’est maintenant possible d’avancer et de reculer rapidement les monticules. Nous pouvons séparer le terrain en trois parties et tenir au même moment des matchs de catégories moustique, pee-wee et bantam.