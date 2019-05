Les réseaux électriques entre provinces ciblés par la Banque des infrastructures

La Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) vient d’inscrire les interconnexions entre les réseaux électriques des provinces dans ses priorités d’investissement, ce qui pourrait grandement bénéficier à Hydro-Québec.

Même si elle n’a approuvé qu’un seul projet, celui du Réseau express métropolitain (REM), depuis sa création il y a un an et demi, la BIC et son personnel n’ont pas chômé, s’est défendu le président et chef de la direction de la société d’État Pierre Lavallée en entrevue au Journal.

Installée à Toronto, l’institution financière publique a pour mandat de faire des investissements et de chercher à attirer des investisseurs privés dans des projets d’infrastructure.

PDG de la BIC

Un axe d’investissement s’est récemment ajouté : celui des liens entre les réseaux électriques des provinces. La BIC veut ainsi « planifier et financer des projets qui améliorent l’accès à de l’électricité abordable, fiable et propre de la façon la plus efficace possible ».

« Traditionnellement, les réseaux ont été bâtis en direction nord-sud, et chaque province de son côté. On a aujourd’hui l’opportunité de relier les réseaux pour apporter de l’énergie propre (comme celle d’Hydro-Québec) à d’autres provinces. C’est une énorme opportunité qu’on a », a dit M. Lavallée.

« Ça ne veut pas dire qu’il faut arrêter les exportations (aux États-Unis) mais plutôt d’ajouter à ça », a-t-il ajouté.

Vers les États-Unis et l’Ontario

La BIC a reçu la somme de 5 milliards de dollars pour réaliser des investissements dans l’infrastructure verte, notamment dans des projets d’électricité, comme des interconnexions entre les provinces.

Cette nouvelle tombe du ciel pour Hydro-Québec, alors que la société d’État mise beaucoup sur l’Ontario, qui aura bientôt à rénover ses installations nucléaires, pour rentabiliser ses surplus d’électricité.

« Quand ils vont arrêter les centrales nucléaires, ça nous permettrait de prendre plus d’espace dans cette transition-là », a déclaré le mois dernier le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel.

Pierre Lavallée confirme que c’est le genre de projet qui pourrait faire l’objet d’un financement de la BIC.

« Le premier ministre Legault en a discuté avec le ministre Ford, et même si nous on n’est pas dans la politique, c’est certainement le genre de dossier qui retient notre attention », dit-il.

Il s’est aussi dit ouvert à financer des projets de connexion hydroélectrique avec les États-Unis, alors qu’Hydro-Québec a dans sa mire d’importants contrats avec des États du Nord-Est des États-Unis. « C’est plus complexe, mais ça ne veut pas dire que c’est hors de notre mandat. »