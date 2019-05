Les tiques de retour au Québec

Le retour des oiseaux migrateurs signifie le retour des tiques dans la région de Québec et les autorités de santé publique sont aux aguets pour suivre l’évolution des risques de contracter de la maladie de Lyme.

En 2018, 301 cas de maladie de Lyme ont été rapportés dans la province. De ce nombre, 219 personnes atteintes ont acquis leur infection au Québec et provenaient majoritairement de l’Estrie et de la Montérégie. En 2017, on dénombrait 329 cas.