Message aux parents de la part de leurs enfants

J’ai vécu dans une famille où les parents se sont déchirés pendant des années avant de décider de se séparer. Mais comme à l’époque, ça ne se faisait pas beaucoup, que ma mère s’est vite rendu compte que son amant était pire que notre père, elle est sagement rentrée au bercail.

Comme plus rien d’amoureux ne survivait dans ce couple, avec le temps, ils se sont côtoyés sans vraiment vivre ensemble. Et nous, les deux enfants là-dedans ? Et bien on vivait comme dans un no mans land en tentant de faire comme si on avait une famille.

On avait tellement hâte de partir de là, mon frère et moi. On s’est longtemps demandé ce qui avait été pire ? Le temps des crises ou celui du silence ? Car l’un était aussi invivable que l’autre. Cela pendant qu’on bâtissait notre vie future, avec sous les yeux une image de couple des plus misérables.

Ce qui fait qu’à ta place, Louise, au lieu d’inciter cette femme qui t’écrit ce matin à aller en thérapie de couple, je lui aurais carrément dit de se séparer. Heureusement, tu t’es rattrapée en lui révélant que les enfants ressentent tout ce qui se passe entre leurs parents, et que si leur fille de 13 ans leur dit : « Ça paraît tellement que vous ne vous aimez plus, arrêtez de nous mentir ! », c’est qu’elle le ressent profondément et que ça la blesse.

Mon frère et moi, on a eu du mal à passer au travers et à se bâtir ensuite des vies de couple intéressantes. Lui vient d’avoir son premier enfant à 39 ans. Moi je cherche encore l’homme idéal. Si les parents savaient à quel point leur manque de maturité dans le mariage nuit à leur descendance, peut-être réfléchiraient-ils un peu plus avant de faire des enfants.

Une à qui la vie amoureuse fait peur

Je souhaite que vos divers messages aux parents fassent leur chemin pour réveiller les consciences, car ils sont tous pertinents, même si de nos jours, les couples se séparent plus couramment qu’autrefois. Par contre, je m’interroge sur le fait que vous n’ayez jamais tenté d’effec­tuer un grand nettoyage dans les séquelles­­­ que l’attitude de vos parents a laissées sur votre conception de l’amour et de la parentalité.

Ce n’est pas parce qu’on a eu sous les yeux un mauvais exemple de vie de couple qu’on va reproduire la même chose. Vous accordez à vos parents un tel pouvoir sur votre vie d’adulte que j’aurais envie de vous secouer pour vous dire de lire sur le sujet, vous inciter à plonger dans les études des divers thérapeutes et chercheurs qui ont écrit là-dessus pour envisager d’autres points de vue. Et à la limite, vous inviter à consulter.