Opération nids-de-poule juste avant la démolition d’une rue

Dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal, un citoyen a été choqué de voir les cols bleus en pleine opération nids-de-poule sur la rue Melrose, entre Verdun et Bannantyne. C’est que d’ici la fin du mois, la rue sera démolie pour être refaite au complet. À l’arrondissement, on a justifié la situation en disant qu’il s’agissait de réparations mineures de nids-de-poule, et que même si on savait que la rue serait éventrée sous peu, il s’agissait d’enjeux de sécurité qui ne pouvaient attendre.

