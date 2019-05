PlayStation Productions: Sony crée un studio pour adapter au cinéma et à la télé ses franchises de jeux vidéo

Que vous soyez prêts ou non, Sony s’inspirera de Marvel et de son univers cinématographique en lançant son propre studio dédié à l’adaptation au petit et grand écran de ses franchises de jeux vidéo.

Un film tiré du dernier God of War? Une série inspirée par The Last of Us? Un remake du troisième Fast and Furious intitulé Gran Turismo: Tokyo Drift?

À part peut-être la dernière suggestion, tout cela pourra devenir réalité plus vite qu’on le pense grâce à la nouvelle compagnie de production, PlayStation Productions, dévoilée ce lundi par Sony Interactive Entertainment (SIE).

Dirigé par Asad Qizilbash, l’un des patrons du marketing pour la division gaming de Sony, le studio se chargera ainsi de superviser l’adaptation des grandes franchises de la marque au cinéma et à la télévision, a révélé The Hollywood Reporter.

En entrevue, Qizilbash a affirmé que cela permettra de mieux contrôler la direction que prendront les projets cinématographiques inspirés des jeux vidéo de Sony, de même que de mieux répondre aux attentes de la communauté PlayStation.

Supervisant aussi la mise sur pied de PlayStation Productions, Shawn Layden, le dirigeant de SIE Worldwide Studios, soutient que Sony souhaite ainsi s’inspirer du succès de Marvel Studios avec ses nombreuses (le mot est faible) franchises tirées de bandes dessinées.

Un développement à l’interne pour de meilleures adaptations

Fait intéressant, Layden a suggéré en entrevue que si les films inspirés par les jeux vidéo n’ont pas toujours été très bons par le passé, c’était peut-être parce que les producteurs et réalisateurs tentaient de s’attaquer à un milieu qu’ils ne connaissaient pas.

En fondant PlayStation Productions, et en développant ses adaptations à l’interne, Sony croit donc pouvoir surmonter cette espèce de malédiction qui plane au-dessus des films et séries tirés de jeux vidéo.

En ce sens, la jeune compagnie de production compte prendre le temps de développer ses projets futurs en choisissant «le bon réalisateur, les bons acteurs et le bon scénariste», indiquent Qizilbash et Layden.

Et, surtout, en ne s’imposant pas «un nombre X de films» qui devront paraître chaque année.

Sur papier, tout ça semble plutôt intéressant et les intentions du nouveau studio apparaissent bonnes... Toutefois, il reste difficile de se faire une idée avant que les premiers projets soient dévoilés.

On parle quand même ici de plusieurs franchises bien chères à un grand nombre de joueurs!

Il s’agira donc d’un dossier à suivre de près au cours des prochains mois.