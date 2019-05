Question majeure à propos de l’étalage de photos explicites

J’aimerais avoir votre avis personnel sur un sujet qui a fait la manchette des journaux au cours de la dernière année. Vous avez certainement eu connaissance de ces jeunes collégiens de Québec qui ont fait face à des accusations par la police pour avoir diffusé des photos de nudité que des jeunes filles leur avaient envoyées. Selon moi, les jeunes filles qui ont envoyé les photos sont aussi coupables que les garçons qui les ont diffusées. Car si elles ne les avaient pas envoyées, personne n’aurait pu les diffuser. Et conséquemment, il n’y aurait pas eu d’accusations portées.

Anonyme

« Le droit au respect et à la réputation est garanti par les articles 3 et 35 du Code civil du Québec ainsi que l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne. » Le fait de dévoiler à quelqu’un une photo de sa vie privée ne lui donne pas le droit de la diffuser, à moins d’obtenir au préalable son consentement. Ce qui n’était pas le cas.