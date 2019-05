Un élan de solidarité qui sort de l’ordinaire pour le petit Laurent

Dans son combat contre une forme très rare de cancer, le petit Laurent, sept ans, peut compter sur le soutien d’un groupe hors de l’ordinaire : les artistes que son papa Vincent Beaulieu représente à titre de gérant.

Martin Deschamps, Annie Blanchard, The Lost Fingers, ils sont une douzaine à avoir spontanément et bénévolement décidé de participer à un spectacle qui servira à la fois d’encouragement à Laurent et de collecte de fonds pour Leucan.

« C’est extrêmement touchant de voir cet élan de solidarité et de générosité des gens avec qui tu travailles depuis plusieurs années. Tu sens une sorte de réconfort. Laurent a aussi été touché qu’un spectacle ait été organisé pour lui », confie Vincent Beaulieu.

Ce dernier a été le dernier informé du projet, piloté par son adjointe Annie Pelletier. Tout s’est orchestré à son insu pendant qu’il était au chevet de son fils, au CHUL. Personne ne s’est fait tordre un bras. Aider Laurent et sa famille était la chose à faire.

« En tant que père, je serais bien content que des gens se mobilisent si mon enfant tombait malade », partage Martin Deschamps.

Deux cas en 25 ans

Laurent est atteint d’un cancer médullaire de la thyroïde, une maladie qui n’a été diagnostiquée que deux fois en 25 ans au Québec et qui est considérée comme incurable. Le verdict est tombé en mars. « Ni la chimio, ni la radiothérapie, ni l’iode radioactif n’interagissent avec ce type de cellules. La seule option que nous avions était l’opération que Laurent a subie, le 5 avril », raconte Vincent Beaulieu.

La rareté de la maladie fait en sorte qu’il est pratiquement impossible d’établir un pronostic. Pour l’instant, la famille de Laurent attend les résultats des tests postopératoires en espérant qu’ils confirment que toute trace de cancer est effacée.

Heureusement, Laurent a pu reprendre une vie normale de garçon de sept ans. « Il est retourné à l’école et a même pu reprendre ses cours de kung-fu », dit son père. Il sera évidemment présent à la salle Albert-Rousseau, le 7 juin, pour assister au spectacle qui lui sera consacré.

Redonner au suivant

Désireux de redonner au suivant, Vincent Beaulieu a été heureux de constater que les artistes avaient décidé de verser les sommes qui seront récoltées lors de cette soirée à Leucan.

« Nous avons reçu tellement de Leucan et ça nous a touchés énormément. Quand tu reçois un tel diagnostic, c’est rassurant que quelqu’un te prenne en charge dans ton quotidien qui est un peu déséquilibré. À l’hôpital, ma conjointe Chantal et moi avons statué qu’il fallait redonner à ces gens-là. »

Un spectacle pour Laurent

► Le spectacle-bénéfice Laurent et cie aura lieu le 7 juin, à 20 h, à la salle Albert-Rousseau.

► Les artistes participants : Annie Blanchard, Ariane Gauthier, Catherine Durand, Dominique Hudson, Elyzabeth Diaga, Martin Deschamps, Matt Laurent, Natalie Choquette, QW4RTZ, Steeve Diamond, The Lost Fingers et Tocadéo.

► Pour acheter des billets : www.laurentetcompagnie.com