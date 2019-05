7 tendances à porter maintenant

Le printemps que l’on attendait avec impatience est enfin arrivé. Cependant, le mercure tarde à monter et il s’avère encore trop tôt pour exhiber vos tenues estivales. Mais en attendant­­­, je vous propose quelques tendances que vous pouvez enfiler dès maintenant, beau temps, mauvais temps.

En mode transition

Un des trucs pour aborder précocement une tendance est de la mixer avec des pièces de la saison qui se termine. Le veston va réchauffer la nouvelle blouse légère ou la robe portefeuille. Même ­fonction pour le pull sur un pantalon ou une jupe fluide. La combinaison à manches est parfaite pour les entre-saisons. Et votre nouveau veston s’agencera facilement avec vos basiques.

En terminant les accessoires, boucles d’oreilles, lunettes de soleil et sacs à main peuvent facilement se porter dès maintenant, même si les beaux jours tardent à venir.

1 | Bijoux écailles de tortue

Avec des formes parfois rétro, les bijoux en semblant d’écailles de tortue donnent un style chaud et chic aux tenues.

Ils s’agencent particulièrement bien avec le jaune encore très populaire cet été. Boucles d’oreilles Topshop 28 $ et collier Etereo 30 $ chez La Baie

2 | Sac à la taille

On avait prédit que le sac à la taille ne ferait pas long feu dans le monde de la mode, pourtant, vu son côté pratique, il est plus populaire que jamais. Il permettra d’ajouter un peu de couleur à vos tenues les plus sobres. Ardène 19,90 $

3 | Blazer androgyne

On l’appelle aussi le veston boyfriend puisqu’on le croirait emprunté au vestiaire masculin. Le veston tendance se démarque par ses épaules marquées et son style décontracté, voire oversize. En attendant de le porter en complet avec un pantalon ample de la même couleur ou imprimé de fleurs ou de pois, on le porte sur un tricot et un jean. Mango.com 149,99 $

4 | Lunettes de soleil

Le soleil du printemps est assez fort, mieux vaut sortir vos verres solaires. La tendance est aux lunettes de soleil qui font tourner les têtes. Les modèles rétro ont toujours la cote avec des formes ovales et pointues comme le style « œil de chat ».

Les grosses lunettes XL sont aussi de retour, sans oublier les verres teintés qui vous feront voir la vie de la couleur de votre choix ! XL Kate Spade 195 $ Greiche & Scaff et œil de chat Simons 15 $

5 | Combinaison

En version unie ou imprimée, la combinaison est gagnante cette saison. Une pièce à envisager pour sa polyvalence, mais aussi parce que la coupe allonge la silhouette. Tom ­Tailor 130 $

6 | Baskets « chunky »

Aussi surnommées « les espadrilles de papa », ces chaussures avec la semelle surdimensionnée sont au summum de la tendance chez les jeunes femmes. Génial avec un jean ou un pantalon ample. En plus la hauteur du talon ­permet de se promener même les jours de pluie. Call it Spring 59,99 $

7 | Imprimé serpent

Même si tous les imprimés sauvages ont la cote, l’imprimé de serpent python sort du lot et se retrouve tant sur les vêtements que sur les accessoires­­­, pour celles qui ont du mal à l’apprivoiser.

L’imprimé serpent dans les tons de brun, beige ou gris se marie aussi bien avec le noir qu’avec les ­couleurs vibrantes comme le bleu ­électrique ou le jaune or. Pantalon ample 49,99 $ H&M et bottillons Winners 249,99 $