Capitales : une semaine de baseball

QUÉBEC | Les Capitales de Québec ont officiellement lancé leurs activités locales mardi soir, au grand plaisir de leurs partisans qui seront gâtés au courant de la semaine puisque leurs favoris disputeront leurs six prochains matchs au Stade Canac.

La semaine s’annonce chargée pour la troupe de Patrick Scalabrini, qui aura comme mandat de remporter sa première série de la saison face aux Jackals du New Jersey. Celle-ci se terminera jeudi soir lors d’une soirée spécialement dédiée aux femmes où plusieurs produits seront conçus pour elles en plus d’une multitude de prix de présence à gagner.

Le lendemain, les Capitales recevront la visite des Boulders de Rockland et pour l’occasion, les partisans pourront assister à des fins de matchs hautes en couleur, alors qu’il y aura des feux d’artifices au-dessus du Stade Canac. Cette thématique reviendra tous les vendredis. Enfin, les matchs du samedi débuteront une heure plus tôt qu’à l’habitude, c’est-à-dire à 18 h, afin de permettre aux familles de venir assister au match et de revenir un peu plus tôt à la maison.

«On est obligé d’établir des thématiques à chaque match parce qu’on croit fondamentalement qu’on ne peut pas simplement ouvrir les portes et proposer aux gens de venir voir du baseball. Il faut trouver une façon pour que tout le monde y trouve son compte. On veut s’assurer que le niveau de baseball est relevé et que les gens aillent du plaisir», a mentionné le président des Capitales, Michel Laplante, qui est ouvert à toutes les idées pour améliorer l’expérience au Stade Canac.

«On va probablement accueillir au-dessus de 130 000 spectateurs cette année. Même si notre visibilité augmente, on n’a pas l’intention de s’asseoir sur nos lauriers. On veut continuer d’être créatif. C’est la raison pour laquelle on est appuyé constamment et qu’on reste très près des gens», a-t-il assuré.

Les Diamants en action

Les Capitales ne seront pas la seule équipe à sauter sur le terrain du Stade Canac cette semaine. Les Diamants de Québec, de la Ligue de baseball junior élite, affronteront leurs ennemis jurés, les Alouettes de Charlesbourg, dimanche après-midi à compter de 19 h.