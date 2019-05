Coupe Memorial : le Storm élimine les Raiders

HALIFAX | Nick Suzuki en a mis plein la vue et le Storm de Guelph a forcé les Raiders de Prince Albert à plier bagages en l’emportant 5-2 pour se qualifier en demi-finale de la grand-messe annuelle de la Ligue canadienne, mardi soir, au Scotiabank Centre.

Victimes d’un troisième échec en autant de rencontres, les Raiders n’auront fait que passer dans la capitale néo-écossaise après avoir remporté le championnat éliminatoire de la Ligue de l’Ouest (WHL) au terme d’une confrontation éreintante de sept parties.

Si l’identité des trois clubs à la ronde éliminatoire est maintenant connue et que le scénario de bris d’égalité est écarté, il faudra attendre l’issue du duel Huskies-Mooseheads pour tirer tout au clair. Les champions de la LHJMQ chausseront néanmoins les patins au minimum vendredi soir.

En signant une troisième victoire consécutive devant leurs partisans, ce soir, les hommes d’Éric Veilleux seraient automatiquement propulsés en finale. La demi-finale opposerait les champions de l’Ontario à ceux de la LHJMQ. Halifax pourrait aussi atteindre le match ultime en perdant 1-0, 2-1, 3-2 ou 4-3. Par contre, si les Huskies battent les hôtes, les trois clubs revendiqueraient la même fiche (2-1), obligeant les organisateurs à sortir leur calculatrice pour déterminer le premier finaliste ainsi que les demi-finalistes selon une formule mathématique basée sur le pourcentage de buts en favorisant les buts marqués.

Suzuki dominant

On le savait excellent, mais Suzuki a une fois de plus montré toute l’étendue de son talent, hier en inscrivant trois points. L’espoir du Canadien aux mains magiques a réservé sa plus belle manœuvre pour la fin quand il a surpris Ian Scott d’un angle impossible depuis l’arrière du filet, portant à trois son nombre de buts depuis le début du tournoi.

«On avait fait un peu de vidéo avant et on avait vu qu’il y avait des tirs en provenance de mauvais angles qui pouvaient rentrer, a expliqué le talentueux attaquant. J’ai vu l’ouverture et j’ai lancé derrière le gardien. J’ai été chanceux qu’elle rentre.

«On est contents d’atteindre les demi-finales et on va regarder le prochain match pour savoir ce qui arrivera pour la suite. On n’a pas de préférence d’adversaire, mais on espère passer en finale même si on ne contrôle pas ça. Je crois qu’ils ne s’aiment pas trop!»

En première période, le choix de première ronde avait servi une savante passe soulée à son coéquipier Fedor Gordeev avant que ce dernier n’enfile l’aiguille. Et à la période suivante, il a logé le disque dans la lucarne pour asséner un dur coup aux Raiders. Suzuki a fini sa soirée avec un différentiel de +3. Un régal pour les amateurs du Tricolore.

Son compagnon de trio et propriété des Flyers de Philadelphie, Isaac Ratcliffe, a aussi fait mal paraître les représentants de la Saskatchewan en touchant la cible tout en totalisant trois points.

En vitesse

Il s’agissait de la quatrième année de suite où les champions de l’Ouest terminaient le tournoi sans victoire (0-3), une sécheresse de 13 défaites consécutives.

Nick Suzuki a amassé trois points et le Storm de Guelph a officiellement éliminé les Raiders de Prince Albert, en vertu d’un gain de 5 à 2, mardi soir, au tournoi de la Coupe Memorial présenté à Halifax.

La formation championne de la Ligue de l’Ouest a ainsi subi la défaite dans l’ensemble de ses matchs de la ronde préliminaire. Pour sa part, l’équipe de l’Ontario a complété la première phase avec une fiche de 2-1.

Dans l’affrontement du jour, l’espoir du Canadien de Montréal a amorcé sa productive soirée de boulot en fournissant une passe décisive sur la première réussite des siens, un but de Fredor Gordeev. Suzuki a ensuite touché la cible en début de deuxième période, avant de récidiver lors de l’engagement ultime. L’athlète de 19 ans a maintenant amassé trois buts en autant de rencontres, lors du prestigieux tournoi.

Isaac Ratcliffe et Liam Hawel ont inscrit les autres filets des vainqueurs, tandis que Sean Montgomery et Dante Hannoun ont assuré la réplique des perdants.

Le tournoi préliminaire de la Coupe Memorial se conclura avec un affrontement entre les Mooseheads de Halifax et les Huskies de Rouyn-Noranda, mercredi soir. Les favoris de la foule ont une fiche de 2-0, alors que les champions de la Coupe du Président ont un rendement de 1-1.