Découvrez la Route 66 avec Antoine Joubert

Pour bien des amateurs d’automobile, traverser la mythique Route 66 représente un voyage à faire absolument une fois dans sa vie.

Et tant qu’à traverser les États-Unis d’un bout à l’autre, aussi bien le faire dans une voiture qui a du style!

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert est revenu sur son épopée américaine à bord de son AMC Matador 1978 qu’il appelle affectueusement sa « grosse brune ».

En plus de revenir sur les moments forts de son voyage, Antoine prend aussi le temps d’avertir les gens qui pourraient être tentés de l’imiter qu’il faut beaucoup de préparation avant d’entreprendre un tel voyage. « On se retrouve parfois dans des conditions où il fait 40 degrés et il faut que la voiture tienne le coup », souligne-t-il.

Malgré les incertitudes, on a l’impression qu’il ne regrette pas de s’être lancé dans une telle aventure!