Êtes-vous un grand-parent toxique?

L’article 611 du Code civil permet aux grands-parents de réclamer leur droit d’accès à leurs petits-enfants quand leurs enfants les en privent. Mais sachez que la plupart des grands-parents qui s’engagent dans une telle procédure le font pour renier leurs propres enfants, se venger, s’imposer dans leur éducation, la gérer à leur façon, bref leur voler leur autorité de parents. C’est la triste réa­lité, même si les avocats des demandeurs et les associations de parents du Québec crient haut et fort que c’est dans l’intérêt des enfants.

Ce que les avocats omettent de dire à ces grands-parents, c’est que leurs petits-enfants en souffriront toute leur vie durant. Dès que le processus débute, les enfants en subissent des conséquences financières, puisque leurs parents devront consacrer une part du budget pour payer un avocat, réduisant ainsi ce qu’ils peuvent allouer­­­ au développement et aux loisirs des enfants.

Placer des enfants au centre d’un conflit d’adultes, trouvez-vous ça logique­­­ ? Qu’un enfant voie ses parents tourmentés parce qu’ils sont poursuivis en justice n’est pas souhaitable pour son équilibre. La nature forcée des visites qui seront imposées aux petits-enfants rend l’exercice des plus périlleux et néfaste pour son équilibre. Sans compter que bien souvent, cet enfant est déjà partagé entre ses deux parents séparés.

Depuis quand les petits-enfants doivent-ils venir agrémenter la vie des grands-parents, combler leur temps libre ? Ce ne sont pas des animaux de compagnie ! Ils veulent pouvoir vivre leur vie d’enfants dans la liberté et sans inquiétude. Surtout sans avoir à remplir le vide de grands-parents­­­ qui les traitent comme des animaux de compagnie. Je le sais parce que mes enfants me l’ont dit durant les procédures. Ce n’est pas parce qu’une loi existe qu’elle est humaine­­­. Et celle-là ne l’est pas.

Une mère

J’ai ressenti un profond malaise en lisant votre très longue lettre que j’ai dû raccourcir du fait des limites d’espace de cette chronique. Vous fustigez les grands-parents de vos enfants parce qu’ils ont eu recours aux tribunaux pour revendiquer leurs droits, reconnus par la loi, et faire qu’ils soient pris en compte. Vous les tenez pour seuls responsables, par ce geste, des perturbations que vivent vos enfants, qui sont quand même pris dans le tourbillon de votre séparation de couple.

Mais que je sache, ce sont les barrières que vous mettez entre eux et leurs grands-parents qui les placent dans cette situation déplaisante. N’eût été cela, vos enfants verraient leurs grands-parents de temps en temps comme avant et rien ne les perturberait. Comme vous le dites si bien, il s’agit d’un problème d’adultes à régler entre adultes. Et honnêtement, comment voulez-vous que ces grands-parents usurpent votre autorité parentale en ne voyant vos enfants que quelques heures par mois ?