Il parcourt 1,6 million de kilomètres avec la même voiture

Petit train va loin, dit le dicton. Dans ce cas précis, il faudrait plutôt dire petite Honda Accord va loin.

La voiture de Dexter Mills a plus de 1 000 000 de miles au compteur (1 600 000 kilomètres), un chiffre tout à fait honorable pour un véhicule acheté en 2000. C’est l’équivalent de l’aller retour Terre-Lune, deux fois.

«Quand l’odomètre est arrivé à 999 999, j’ai pris une photo et j’ai continué à conduire pour voir. Mais ça n’a jamais changé, ça a tout simplement arrêté là!», a-t-il expliqué à CNN.

Le conducteur estime faire environ 700 kilomètres par plein. Sa petite voiture est à la fois économique et fiable. Dexter Mills conseille de procéder aux changements d’huile et de filtres régulièrement et de surveiller sa conduite.

«Je n’en demande pas trop de mes autos. La plupart du temps, je conduis de façon non-agressive».

Au cours des années, la Honda Accord a connu 3 moteurs différents.

C’est aujourd’hui l’heure pour elle de prendre une retraite bien méritée.

«C’est un peu triste, mais je crois qu’elle mérite sa retraite. Ça a été une excellente voiture», termine-t-il.