La Finlande ouvre la porte au Canada

À la suite de la défaite étonnante de 4 à 2 de l’équipe finlandaise aux mains de l’Allemagne, aujourd'hui à Kosice, la formation canadienne pourrait s’assurer le sommet du groupe A du Championnat du monde de hockey avec une victoire contre les États-Unis plus tard en journée.

Ayant amorcé la rencontre au premier rang de sa section, la Finlande a trébuché devant la troupe germanique qui pourrait finir troisième si les Américains perdent en temps réglementaire.

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl a été l’un des artisans du triomphe allemand avec deux buts – inscrits en troisième période – et une mention d’aide. Le gardien de l’Avalanche du Colorado Philipp Grubauer a excellé en repoussant 39 tirs, n’étant déjoué que par Harri Pesonen et Juhani Tyrvainen.

La Finlande a conclu le tour préliminaire avec 16 points, soit un de plus que ses rivaux du jour. Avant de croiser le fer, le Canada et les États-Unis en comptaient respectivement 15 et 14.