La réforme administrative de la Ville de Québec est une «catastrophe» selon l'opposition

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec juge que la réorganisation administrative en cours est une «catastrophe» pour les services aux citoyens et demande à la Ville de corriger le tir.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, dit avoir recueilli de nombreuses confidences d’employés municipaux sous le couvert de l’anonymat et de citoyens qui se plaignent d’une «dégradation» des services alors que la réforme, mise en place en début d’année, vise précisément à les bonifier.

«Plusieurs employés, plusieurs citoyens aussi nous interpellent, nous écrivent, nous donnent des exemples et nous disent que ça ne fonctionne pas. On a des cas de cols bleus qui connaissent leur secteur comme le fond de leur poche et là, ils sont réaffectés à l’autre bout de la Ville. Comme gestionnaire, (je trouve) ça impensable qu’on en soit rendus là», a-t-il déploré lors d’un point de presse mardi.

Les secteurs des travaux publics et des loisirs seraient particulièrement touchés par une baisse de la qualité des services, avance l’opposition. «On s’attendait à ce que ça améliore le service aux citoyens, c’est ce qui nous a été promis mais ce n’est pas le cas», insiste M. Gosselin.

«Il a aussi donné l’exemple d’une dame, habituée à réserver des salles avec le même employé à la Ville depuis des années, qui a dû parler à sept personnes différentes pour y parvenir depuis. «Une fois qu’elle a réservé sa salle, une fois qu’elle a dit qu’elle avait besoin de chaises et de tables, on l’a référé à une autre personne et elle a dû se taper à nouveau les douze travaux d’Astérix», a-t-il critiqué.

«Moi, je pense que c’est une catastrophe... Je demande à l’administration de dire qu’elle s’est trompée. Les cols bleus, dans l’anonymat, ne me parlent que de ça», a renchéri le conseiller Patrick Paquet.

Réplique de la Ville

Le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, a dit n’avoir eu aucun «écho de ratés» depuis le lancement de la réforme en début d’année. «Les échos qu’on a – et on en a eus encore vendredi – c’est que les employés sont contents de voir qu’ils ne sont pas tout seuls à travailler dans leur coin et qu’il y a des efforts de synergie», a-t-il rétorqué.

Sa collègue Suzanne Verreault a néanmoins invité les gens à être patients, en raison de l’inévitable période d’ajustement qui découle de la réorganisation et a invité les employés à faire part de leurs insatisfactions à leurs patrons. «Il faut se donner le temps de faire les choses. Je pense que la nouvelle structure est tout de même assez récente», a-t-elle fait valoir.

«Ce n’est peut-être pas tous les services, toutes les divisions qui sont rendues au même endroit et l’humain étant ce qu’il est, qu’il soit réfractaire au changement, c’est possible, mais on entend aussi des commentaires très positifs de la part de certains employés de la Ville pour qui, dans leur service, c’est très bénéfique.»