Le quart des rues sont lamentables

Notre Bureau d’enquête a analysé les résultats de la plus récente étude de l’état de toutes les artères (à ne pas confondre avec les rues locales qui sont plus petites) de la métropole.

« Il y a encore des rues en mauvais état, on en est conscients. Il y en a beaucoup qui ont besoin d’une reconstruction, et ça peut prendre longtemps avant de monter un projet », soutient le responsable des infrastructures dans l’administration Plante, Sylvain Ouellet.

« On est en rattrapage big time. On n’est pas juste en maintien, assure M. Ouellet. Si on maintient ce rythme d’investissement, on va pouvoir stabiliser. Mais on n’est vraiment pas encore rendu à l’équilibre. »