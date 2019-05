Le rendez-vous annuel pour petits et grands

Préparez-vous à célébrer le printemps avec la Grande fête de la nature des plaines d’Abraham, le dimanche 26 mai dès 10 h 30, aux serres des plaines d’Abraham et aux alentours.

L’équipe des Espaces verts de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) ouvrira les portes des serres, alors qu’une vingtaine d’exposants seront sur place pour vous faire vivre une journée en famille. Au programme : distribution gratuite de fines herbes et de plants d’arbres, conférences, fermette, animation, maquillage seront de ce rendez-vous horticole annuel. C’est gratuit. Les serres sont situées au coin des rues Briand et De Bernières à Québec. Renseignements : www.lesplainesdabraham.ca.

Des incontournables

La Fédération des pourvoiries du Québec a lancé récemment les toutes nouvelles éditions du Guide du Pêcheur et du Guide du Chasseur (photo), outils de référence réglementaire imprimés pour la chasse et la pêche sportives. Le Guide du Pêcheur et le Guide du Chasseur, vendus au coût de 2,99 $ plus taxes chacun, sont distribués à plus de 50 000 copies à l’échelle du Québec parmi l’ensemble des agents de vente de permis de pêche ou de chasse autorisés à travers le Québec, dont notamment les Canadian Tire participants, Latulippe, Écotone, Pronature, Sail, etc. De plus, il est possible de se procurer les guides en ligne au www.guidedupecheur.com et au www.guideduchasseur.com. À l’achat, vous pourrez participer à deux concours, un par guide, vous donnant une chance de gagner un chèque-cadeau de 500 $ en pourvoirie. L’inscription se fait en ligne. Un code de participation se trouve à l’intérieur de chaque guide.

Espace Park

Liam Garneau (photo) jeune entrepreneur de 19 ans et diplômé de l’AEC Démarrage et gestion de son entreprise de l’École d’entrepreneuriat de Québec, a lancé récemment la solution Espace Park, qui par l’entremise de l’application du même nom disponible sur l’App Store, permet de louer à ses utilisateurs des espaces de stationnement de particuliers, d’entreprises ou d’organisations désireux d’obtenir un revenu supplémentaire. Le principe est similaire à ce que fait Airbnb. Il suffit d’inscrire l’espace de stationnement à louer et les plages horaires disponibles sur la plate-forme web (espacepark.com) pour le rentabiliser. À ce jour, l’entreprise offre en location plus de 300 espaces de stationnement répartis à Montréal, Québec, Toronto, Gatineau et Trois-Rivières. À court et moyen termes, Espace Park souhaite se développer encore davantage sur le marché canadien ainsi que sur le marché américain.

De l’ombre à la lumière

Annie Fortin (photo), présidente du Groupe Structura, a accepté la présidence d’honneur de la 15e soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière de la YWCA qui se tiendra le mercredi 20 novembre au Complexe Capitale Hélicoptère. L’événement, au profit du service d’hébergement pour femmes en difficulté de la YWCA Québec, rassemblera cette année 600 convives intéressés à lutter contre l’itinérance des femmes. La YWCA a la chance de pouvoir compter sur un vaste réseau d’ambassadrices et d’ambassadeurs grâce à qui l’événement a acquis une formidable notoriété au cours des années. Chaque année, c’est plus de 300 femmes et enfants qui trouvent refuge à la YWCA Québec.

Anniversaires

David Thibault (photo), chanteur québécois connu pour ses reprises d’Elvis Presley, 22 ans... Éric Caire, député caquiste de la circonscription de La Peltrie à l’Assemblée nationale du Québec, 54 ans... Isabelle Tremblay, adjointe à la promotion à Cogeco Québec... Bruno Perron, ex-chroniqueur judiciaire journaliste à la radio de Québec, 65 ans... Nick Cassavetes, acteur américain et réalisateur, 60 ans... Mr. T, acteur américain, 67 ans... Leo Sayer, compositeur et interprète britannique, 70 ans.

Disparus

Le 21 mai 2018. Clint Walker (photo), 90 ans, acteur américain connu pour son rôle dans le film de guerre Les douze salopards... 2017. Bill White, 77 ans, ancien défenseur des Blackhawks de Chicago et membre de l’équipe du Canada à la Série du siècle en 1972... 2016. Nick Menza, 51 ans, ancien batteur du groupe thrash metal Megadeth... 2015. Twinkle, 66 ans, chanteuse britannique... 2014. Paul-Émile Charbonneau, 92 ans, évêque émérite du diocèse de Hull-Gatineau (1963-1973)... 2012. Georges-Henri Gagné, 64 ans, maire de Ragueneau pendant 26 ans... 2012. Eugene Polley, 96 ans, ingénieur américain, co-inventeur de la télécommande.... 2011. Ricet Barrier, 78 ans, chanteur fantaisiste français... 2008. L’abbé Roland Provost, 93 ans, féru d’histoire... 2006. Pierre Gobeil, 68 ans, comédien, homme de théâtre... 1991. Rajiv Gandhi, 46 ans, ancien premier ministre de l’Inde.