Le retour du TrailBlazer... et la mort de la Golf SportWagen

Le programme était chargé cette semaine à l’émission Le Guide de l’auto, animée par Antoine Joubert et Germain Goyer et diffusée sur QUB Radio!

D’abord, Antoine Joubert est revenu sur son essai récent du Chevrolet Blazer, et ce quelques jours à peine après que nous ayons appris le retour très probable du TrailBlazer en Amérique du Nord.

De son côté Germain Goyer est revenu sur le premier contact qu’il a établi avec la Toyota Corolla 2020, qui sera disponible avec une variante hybride pour la première fois de son histoire.

Les animateurs sont aussi revenus sur la mort annoncée de la Volkswagen Golf SportWagen, qui ne sera pas de retour pour l’année-modèle 2020.

Les ventes de voitures électriques

En deuxième partie de l’émission, les deux animateurs ont reçu la visite de Yannick Asselin, directeur commercial et conseiller aux ventes de véhicules électriques chez Bourgeois Chevrolet, à Rawdon.

M. Asselin a analysé la situation des véhicules électriques à l’heure actuelle, rappelant que malgré un prix élevé à l’achat, le coût d’utilisation moindre rend souvent les modèles électriques plus avantageux à long terme d’un point de vue financier.

Les voitures anciennes

Grands amateurs de véhicules d’époque, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi abordé la question des évaluations professionnelles qui doivent être réalisées au Québec, notamment pour immatriculer un véhicule de 25 ans et plus.

Ayant lui-même acquis un véhicule d’époque récemment, Antoine Joubert a eu la mauvaise surprise de constater qu’une évaluation frauduleuse avait été réalisée quelques mois avant son acquisition.

Les animateurs ont terminé l’émission en répondant à quelques questions des auditeurs.

