L'incendie de forêt qui menace High Level loin d'être maitrisé

HIGH LEVEL, Alberta – Un incendie de forêt monstre couvrant quelque 80 000 hectares continuait de menacer la ville de High Level, mardi, au lendemain de l'évacuation des citoyens de cette communauté du nord de l'Alberta.

Au total, environ 5000 citoyens de la ville et des communautés autochtones de Bushe River et de Meander River ont été évacués depuis lundi en raison de l'avancée des flammes, alimentés par la chaleur et la sécheresse dans la région.

Environ 90 pompiers, appuyés par 25 hélicoptères et des avions bombardiers d'eau, travaillaient d'arrache-pied mardi pour tenter de contenir le brasier. Les flammes se déplaçaient rapidement, passant des sommets des arbres aux voisins, ce qui explique la propagation rapide de cet incendie.

Les flammes se sont approchées à environ 5 km de High Level, mais un coup de pouce venu d'un changement dans la direction du vent dominant a ralenti leur progression dans cette direction.

«Nous savons pour le moment qu'aucune maison a été endommagée et qu'il n'y a pas eu de blessé», a fait savoir le nouveau premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, lors d'un point de presse faisant le point sur la situation.