Our Lady Peace relance son festival Summersault au Centre Vidéotron

Fondé par le groupe ontarien Our Lady Peace en 1998, le festival Summersault sera réactivé cet été pour une mini-tournée canadienne qui prendra son envol au Centre Vidéotron, le 1er septembre.

Ce sera la deuxième fois que Summersault atterrira à Québec. Lors de son incarnation initiale, le festival avait fait escale à l’Agora du Vieux-Port avec, entre autres, I Mother Earth et Moist.

Deux ans plus tard, la deuxième et dernière présentation de Summersault, qui n’était pas passée par Québec, avait frappé fort en s’assurant les services des Foo Fighters, des Smashing Pumpkins, Sum 41 et A Perfect Circle.

Pour la version 2019, qui passera par Moncton, Montréal, Ottawa et Toronto, Our Lady Peace mènera un alignement formé des groupes Bush, Live (absent pour la date de Québec), Dear Rouge et Human Kebab.

Les billets (entre 63,75 $ et 109 $) seront mis en vente le 24 mai.