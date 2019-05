Parti populaire du Canada: Maxime Bernier pourrait appuyer une loi anti-avortement

QUÉBEC | Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, n’exclut pas de voter en faveur d’une loi qui viendrait restreindre le droit des femmes à l’avortement.

«Je déciderai [de ma position] en temps et lieu si un de nos candidats dépose un projet de loi qui restreint l’avortement. À ce moment-là, je lirai le projet de loi et je voterai en conséquence», a indiqué M. Bernier, mardi, en marge d’une conférence de presse où il présentait 10 candidats de la région de Québec et de l’est de la province.

«S’il y a un gouvernement du Parti populaire, il y a un risque – un beau risque – qu’il y ait un débat sur l’avortement. Le Parlement est là pour ça : débattre de différentes idées», a-t-il ajouté.

Le Parti populaire n’aura jamais de position officielle sur la question, a précisé M. Bernier. D’ailleurs, si un vote à la Chambre des communes devait avoir lieu sur la question, ses députés seraient libres de voter selon leur conviction personnelle.

«Parmi nos candidats, certains sont pro-vie, d’autres pro-choix, et ça représente bien la population canadienne», s’est réjoui M. Bernier.