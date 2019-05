Transdiff vendu pour plusieurs dizaines de millions de dollars

Ça bouge dans l’industrie des camions lourds. La compagnie québécoise JLD-Laguë injecte «plusieurs dizaines de millions de dollars» pour réaliser l’acquisition du concessionnaire Transdiff et du Centre de transmission JDH.

La direction de JLD-Laguë a confirmé la transaction, mardi, par voie de communiqué après plusieurs mois de négociations entre les deux groupes. Transdiff et le Centre de Transmission JDH se spécialisent dans la vente de camions neufs, pièces et de service sous la marque Peterbilt, et ce, depuis 2002.

Mardi, les nouveaux patrons ont visité certaines succursales du groupe afin de rencontrer les travailleurs. Ensemble, Transdiff et JDH comptent plus de 180 employés répartis à travers cinq points de vente, soit à Québec où on retrouve la maison-mère, à Lévis, à Saint-Georges de Beauce, au Saguenay et à Saint-Félicien.

Pour l’heure, JLD-Laguë n’a pas l’intention d’apporter des modifications dans le personnel ou les installations. Par ailleurs, les opérations sous les marques de John Deere chez JLD-Laguë et de Peterbilt vont être gérées comme deux divisions distinctes.

«Avec cette transaction, nous continuons le développement de notre entreprise sur de solides fondations, et ce, toujours avec une excellente expertise en mécanique diesel et support après-vente», note le président de JLD-Laguë, Terry Enepekides.

Grâce à cette transaction, dont le montant exact n’a pas été dévoilé, JLD-Laguë compte maintenant près de 600 employés au Québec et en Ontario. L’entreprise se spécialise principalement dans l’industrie des équipements agricoles.

Expansion?

Pour les prochains mois, JLD-Laguë souhaite évaluer le potentiel complet de cette acquisition avant de prendre position sur de possibles expansions.

«Pour l’instant, nous allons nous concentrer à poursuivre les activités. Nous sommes fiers d’avoir sous notre chapeau une marque de prestige comme Peterbilt», affirme le directeur marketing, Robert Loignon.

Le concessionnaire Transdiff et le Centre de transmission JDH appartenaient à l’homme d’affaires de Québec Pierre Pouliot. C’est Jocelyn Martel, qui a agi au cours des trois dernières années comme directeur général des ventes pour Cummins Canada pour le Québec et les Maritimes, qui sera responsable du développement des bannières.