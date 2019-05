Une invention pour débarrasser les plages du plastique

Une technologie inventée par des étudiants de l'Université de Sherbrooke fait fureur à Hawaii.

Le Hoola One, un aspirateur qui récolte le plastique s'échouant sur les plages, connait un énorme succès. La prochaine étape pour ses créateurs: la mise en vente du prototype.

Au rythme où vont les choses, d'ici 30 ans, nos océans contiendront autant de plastique que de poissons. Du plastique qui se retrouve sur les plages, avant de se décomposer et de remonter ensuite dans la chaîne alimentaire.

«C'est plus d'un million d'animaux qui en meurent chaque année. De récentes études ont même prouvé que plus de la moitié des humains ont du plastique dans leur corps», affirme Samuel Duval, instigateur du projet Hoola One.

L'équipe de Hoola One a conçu une mini-usine mobile automatisée capable de recueillir et de séparer les particules de plastique du sable, en utilisant un système de filtration par densité.