DALZIEL, Lorraine Gourde



Au Centre hospitalier Thetford-Mines, le 16 mai 2019, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédée dame Lorraine Gourde, épouse de feu Egide Dalziel. Elle demeurait à Saint-Narcisse de Beaurivage.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi le 23 mai de 19 h à 21h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: feu Guylaine (Raynald Guay), Nathalie (Simon Beaupré), Clément (Isabelle Larochelle) et Éric (Rachèle Jalbert); ses petits-enfants: Carolanne (Louis-David Couture), Laurie-Eve (Alexis Lavergne), Jordan, Léa (Étienne Cauchon), Livia et Noémie; ses arrière-petits-enfants: Léo et Charlie. Elle était la sœur de feu Simone, feu Roland, feu Joseph (Thérèse Fillion), feu Robert, Jeannette (feu Edmond Caux), feu Léontine (feu Gilles Camiré), Alida (feu Donat Blais) et feu André. Elle était la belle-sœur de feu Lorrette (Gérard Roberge), feu Audélia (feu François Roberge) et Georges (Rose-Emma Plante). Elle laisse également dans le deuil son filleul Pierre Roberge ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier son amie Pauline Audet pour sa grande amitié ainsi que tout le personnel du Centre hospitalier Thetford-Mines pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Saint-Narcisse).