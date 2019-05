LAVOIE, Violette



À Québec, le 12 mai 2019, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Violette Lavoie, fille de madame Edwilda Rock, décédée et de monsieur Victor Lavoie, décédé. Elle était l'épouse de monsieur Yves Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Juliette (feu John Young); ses belles-sœurs: Madeleine, Jeannine ssj, Pierrette (feu Georges Plante) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier principalement Dre Lise Archibald, médecin personnel de Mme Lavoie durant de nombreuses années ainsi que toute l'équipe du CHSLD Jardins du Haut-Saint-Laurent à Saint- Augustin-de-Desmaures pour tous les bons soins et services reçus par Mme Lavoie lors de son séjour dans cette résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondations Petits Bonheurs d'École qui fournit de l'aide aux enfants démunis du primaire de la région de Québec depuis une trentaine d'années (des formulaires seront disponibles sur place) ou à tout autre organisme de votre choix. Fondation Petits Bonheurs D'École, 325, rue des Oblats, Québec, Québec, Téléphone : 418 628-4355 Des formulaires seront disponibles sur place.