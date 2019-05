AUCLAIR, Ghisèle



À l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Ghisèle Auclair, fille de feu dame Béatrice Therrien et de feu monsieur Métivio Auclair. Autrefois de Saint-Émile, elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 14h et sera suivi d'Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Émile. Elle laisse dans le deuil son frère Renaud (Jocelyne Jobidon); son neveu : Marco Auclair; son petit-neveu : Hugo Auclair, ainsi que plusieurs cousins, cousins et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.