DESJARDINS, Irène Morel



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 19 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Irène Morel, épouse de M. Claude Desjardins. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi de 19h à 21h, vendredi jour des funérailles de 9h à 10h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Maryse et Guillaume ; sa sœur Constance (feu Edgar Chalifour) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desjardins : Lise (Michel Picard), Bernard (Lucie Jacques), Normand (Linda Gendreau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Prière de ne pas envoyer de fleurs, compenser par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue Du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7. Par téléphone au 418 524-2626 / site internet : www.gilleskegle.org