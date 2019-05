GAGNON, Denise



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 15 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Denise Gagnon, épouse de feu monsieur Donat Plante, fille de feu madame Claudine Lapointe et de feu monsieur Henri Gagnon. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Catherine et Mario (Gabrielle Chamberland); ses petits-enfants: Jennifer, Kate (Dereck Chan), Maxime (Gabrielle Roy) et Pascal (Christine Bérubé); ses six arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs: Henri-Jacques (Jacqueline Gagnon), Jean-Rock (Thérèse Brassard), Louis-Philippe (Céline Maltais), Renée (feu Luc Pelletier), Monique (feu Hector Gravel), Charlotte (Léon Gaudreault) et Jocelyne; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (Soins palliatifs), 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec, Téléphone : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.