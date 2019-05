GOYETTE GILBERT, Lyse



Entourée de sa famille, est décédée paisiblement, madame Lyse Goyette, le 14 mai 2019 à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de monsieur Léo-Paul Gilbert et elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances en présence des cendres,de 13h30 à 16h15 à laL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Rivière-à-Pierre. Elle était la fille de feu monsieur Adrien Goyette et de feu madame Eva Germain de Rivière-à-Pierre. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Steve (Johann Pichette) et sa fille Sonia (Pierre Ouellet), ainsi que ses petites-filles: Marie-Eve (Samuel Avoine) et Florence (Jean-Michel Samson). Elle était la soeur de feu Denise (feu Marc Plamondon), Jean-Guy, Jacques (Louisette Godin), Diane, Lyette (Daniel Langlois). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Julie Goyette ainsi que ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gilbert de même que ses neveux et nièces, ses parents et amis. Un merci spécial au personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'arthrite ou à la Fondation du CHU de Québec.