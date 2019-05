MOISAN LORTIE, Céline



Au Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 17 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Céline Moisan, épouse de monsieur Jean-Guy Lortie, fille de feu monsieur Philéas Moisan et de feu dame Marie Genois. Elle demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf. Épouse, mère et grand-mère entièrement dévouée à sa famille, elle a aussi été la partenaire d'affaires de son époux et s'est impliquée au sein de sa communauté. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale jeudi 23 mai de 19 h à 21 h et le vendredi 24 mai de 12 h à 13 h 30,L'inhumation se fera ultérieurement. Outre son époux Jean-Guy, madame Moisan laisse dans le deuil ses enfants, gendre et belles-filles: Joanne (Marius Genois), Martin (Danielle Dion), Claude (Sylvie Lachance) et Luc (Marie-Josée Teixeira); ses petits-enfants adorés: Kéven, Marie-Pier (Jonathan Moisan), Myriam (Alexandre Laramée Zouéki), Michael, Mylène (Charles Lagrange), Marilou et Audrey, de même que son arrière-petite-fille Alyson qui fut sa joie des dernières années; ses frères et sœurs: feu Conrad (feu Noëlla Lortie), Jeannette, feu Doris (Monique Dubreuil), Madeleine (Fernand Jobin), feu Jacquelin (feu Lise Girard), Lise (Jean Dixon), Guy (Linda Lépine) et feu Jean-Yves; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lortie: Yolande (feu Philippe Plamondon), feu Jacqueline, feu Conrad (feu Denise Paré), Robert (Lise Labrecque), Marie (feu Jean-Marc Linteau) et Claudette (feu Daniel Morasse) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Elle aura marqué toutes les personnes qu'elle aura croisées. Elle aura été pour nous un modèle de force et de détermination jusqu'à la fin. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf et du Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leurs bons soins, leur humanité, leur présence rassurante et leur tendresse exceptionnelle. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3 ou La société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5. Des formulaires seront disponibles au salon