MARCEAU, Odette



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Odette Marceau, à l'âge de 66 ans, survenu le 18 mai 2019, au centre de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Son départ soudain laissera un vide dans le cœur de ses proches à qui elle manque déjà. Elle était la fille de feu Thérèse Chabot et de feu Emilien Marceau. Elle demeurait à Frampton.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, jour de la célébration à compter de 15 h. La direction de la célébration a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Marc-André Côté (Josée Baillargeon) et Geneviève Côté (Frédéric Forgues); ses petits-enfants qu'elle chérissait tendrement: Antoine et Clara Forgues; ses frères et sœurs: Gaétane (Serge Mercier), Yvan (Shirley Sinclair), Marthe (André Deblois), Marie-France (Michel Maheux), Normand (Sylvie Grimard) et Linda (Mario Poulin). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Caroline Deblois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel infirmier du Centre de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2R5 https://www.kidney.ca/quebec-accueil