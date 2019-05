MARCOTTE, Jasmine



Entourée de ses proches, au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 16 mai 2019, est décédée à l'âge de 63 ans, Mme Jasmine Marcotte, épouse de M. Paulin Bureau, fille de M. Antoine Marcotte et de feu Bibiane Piché, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Portneuf. La famille accueillera parents et ami(e)s auHeure d'accueil: samedi, jour des funérailles, à partir de 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paulin Bureau, ses enfants: Bruno-Paul Bureau (Laetitia Arnould) et Loriline Bureau (Jérémie Paillé); ses deux petites-filles: Raphaëlle Bureau et Alice Paillé; ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Sylvie Marcotte (Réjean Jackson), Line Marcotte (Julien Painchaud), Paul Marcotte (Céline Cotton), Réjean Isabelle, Réal Landry (Sylvie Arcand), Jean-Guy Bureau (Lise Brunelle) et Camile Bureau (Jean Goulet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal (5000, rue Bélanger, Montréal, QC H1T 1C8).