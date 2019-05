Francesco Pepe Esposito quitte l’Académie Saint-Louis

Francesco Pepe Esposito quitte son poste de coordonnateur du programme de football de l’Académie Saint-Louis et d’entraîneur-chef de la formation juvénile Division 1.

L’ancien ailier défensif étoile et coordonnateur des unités spéciales du Rouge et Or de l’Université Laval quitte son poste au moment où il aurait amorcé sa 9e campagne à la barre du programme de l’Arsenal.

Publiée par les Grands Hebdos mercredi après-midi, la nouvelle a étonné. « Je suis surpris, a reconnu le responsable des sports Daniel Fleury qui a remporté la coupe Vanier avec Pepe Esposito en 1999 à Laval. Les jeunes et les parents sont tous déçus parce qu’ils appréciaient Pepe, mais il n’y a pas de drame. On se quitte en bons termes. »

S’il se dit surpris, Fleury avait néanmoins reçu certains signes avant-coureurs. « Pepe m’avait parlé de ses inquiétudes, a-t-il reconnu, mais je ne pensais pas qu’il quitterait. Il trouvait sa job moins palpitante. Il a stabilisé notre programme et il a instauré de très bonnes choses. »

Pepe Esposito trouvait qu’il devait consacrer trop de temps aux tâches administratives et pas assez au football.

Successeur recherché

Fleury a bon espoir de dénicher un candidat de valeur. Le concours se termine vendredi.

« On va trouver un successeur digne de ce nom. On cherche quelqu’un avec beaucoup d’expérience. On offre de bonnes conditions au sein d’un programme solide solide et je suis confiant de trouver quelqu’un de qualité. »

« Quand nous avons embauché Pepe après son passage avec le Rouge et Or, on misait sur un entraîneur avec une grande notoriété, mais ce n’était pas la raison de son embauche, de poursuivre Fleury.

« Encore cette fois-ci, ce n’est pas une priorité. On veut un gars qui sera en mesure d’attirer des jeunes et de retenir les entraîneurs adjoints. »