Grand Marché: des camps culinaires pour les jeunes

Photo Taïeb Moalla De gauche à droite, on reconnaît Daniel Tremblay, directeur général de la Coopérative des horticulteurs de Québec, Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif, Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs et Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.