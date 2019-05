Inconduites sexuelles dans les Forces armées: pas de baisse depuis 2016

La proportion d’inconduites sexuelles dans les Forces armées n’a pas bougé en 2018 par rapport à 2016, a affirmé Statistique Canada, mercredi matin.

Dans le cadre d’un sondage mené dans les Forces, l’organisme fédéral note que l’an dernier «1,6 % des membres de la Force régulière, soit environ 900 personnes, ont déclaré avoir été victimes d'une agression sexuelle survenue dans le milieu de travail militaire ou d'une agression sexuelle survenue à l'extérieur de ce milieu et qui impliquait des militaires», tandis que cette prévalence était de 1,7 % en 2016.

Les attaques de nature sexuelle, les contacts sexuels non désirés ou d’autres activités sexuelles auxquels la victime ne pouvait pas consentir sont encore une fois plus fréquents du côté de la réserve, s'élevant à 2,2 %, soit environ 300 personnes, en 2018, contre 2,6 % en 2016. Statistique Canada note cependant que ces membres, qui sont généralement à temps partiel dans les Forces, sont en moyenne beaucoup plus jeune que ceux de la Force régulière, et que la fréquence des agressions sexuelles chez les jeunes est en général plus élevée dans la population en général.

Signalements en hausse dans la réserve

Les signalements à une personne en autorité ont fortement augmenté dans la réserve passant de 18 % en 2016 à 30 % en 2018. Toutefois, la proportion de réservistes qui ont dit n’avoir pas signalé une agression sexuelle par peur de répercussions négatives est passée de 25 % en 2016 à 40 % en 2018.

Les signalements n’ont pas augmenté dans la Force régulière entre 2016 et 2018, selon le sondage de Statistique Canada. Une majorité de victimes (57 %) n’ont pas rapporté l’événement qu’elles ont subi à une personne en position d’autorité en 2018.

Les victimes sont très majoritairement des femmes. En 2018, 4,3 % des femmes de la Force régulière disent avoir été victimes contre 1,1 % des hommes. Cette proportion dans la réserve est de 7 % pour les femmes contre 1,2 % pour les hommes.

Les contacts sexuels non désirés constituaient la forme d’inconduite sexuelle la plus fréquente, tant pour des hommes que pour des femmes.