Informations de la Deutsche Bank requises par le Congrès: Trump débouté par un juge

Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande de Donald Trump et de son groupe d’empêcher Deutsche Bank et Capital One de communiquer au Congrès des informations le concernant.

La commission des Finances de la Chambre des représentants ainsi que la commission du Renseignement avaient soumis aux banques allemande et américaine une demande de documents concernant l’ancien promoteur immobilier et son groupe, la Trump Organization.

Les élus démocrates du Congrès s’intéressent aux relations entre Donald Trump et Deutsche Bank, l’une des rares grandes banques à avoir continué à lui prêter de l’argent après une série de dépôts de bilan durant les années 1990.

Donald Trump, trois de ses enfants impliqués dans ses affaires, et plusieurs de ses sociétés avaient saisi la justice pour empêcher la communication de ces documents, affirmant que la démarche n’avait «qu’une motivation politique».

Mais à l’issue d’une audience au tribunal de Manhattan mercredi, le juge fédéral Edgardo Ramos a rejeté cette demande, ouvrant la voie à la transmission des documents au Congrès.

Lundi, le New York Times a rapporté que la direction de Deutsche Bank avait étouffé des signalements émanant de ses propres salariés concernant Donald Trump et son gendre, Jared Kushner.

Selon le journal, des employés de l’établissement allemand auraient recommandé en 2016 et 2017 que plusieurs opérations impliquant des entités juridiques contrôlées par Donald Trump ou Jared Kushner soient signalées au Trésor américain, comme déclarations de soupçons de blanchiment.

Mais les dirigeants de la banque auraient rejeté ces recommandations, ce que Deutsche Bank a démenti lundi à l’AFP.