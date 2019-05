Le pacte: les artistes moralisateurs

Décidément, les artistes n’ont rien compris.

Après s’être fait dire qu’on les trouvait moralisateurs avec leur conférence de presse pour la signature du Pacte, voilà qu’ils récidivent avec une vidéo où, l’air sombre et inquiet, ils nous annoncent l’apocalypse.

Misère ! Dominic Champagne et ses amis n’ont pas encore compris qu’on ne voulait pas se faire faire la morale par des artistes bourrés de contradiction ?

EN VERT ET CONTRE TOUS

Dans la vidéo qui a été révélée hier, des comédiens, chanteurs, peintres (Debbie Lynch-White, Les cowboys fringants, Marc Séguin et autres) veulent nous convaincre de « l’urgence d’agir » face aux changements climatiques.

On s’entend que la Cause est noble. J’y adhère complètement. Depuis que j’ai vu une photo d’une baleine morte d’asphyxie parce que son ventre était rempli de plastique, je CAPOTE !

Mais dans leur vidéo, nos pactologues nous annoncent qu’on doit absolument se rendre à un million de signatures du Pacte. À ce jour (et malgré toute la publicité), seulement 275 000 personnes ont signé. Me semble qu’à la place de Dominic Champagne, je me questionnerais sur le succès de mon cri de ralliement...

Mais il y a autre chose qui me chicote.

Les environnementalistes disent que la meilleure façon de réduire son « empreinte écologique », c’est de réduire ses voyages en avion. Dans la vidéo, on voit la chanteuse Charlotte Cardin. En 2018, elle était en tournée européenne : le 17 novembre à Londres, le 19 à Paris, le 20 à Nantes, le 21 à Lyon, le 23 à Zurich, le 24 à Fribourg. Cette année aussi, Charlotte a la bougeotte : elle sera le 14 juillet à La Rochelle et le 25 juillet à Nyon en France. Selon le site Songkick.com, elle a parcouru 65 000 milles en tournée. Elle a joué 12 fois à New York et quatre fois à Los Angeles. J’imagine qu’elle y est allée en trottinette électrique.

Denis Bouchard est aussi dans la vidéo. En novembre, il postait sur Facebook des photos de son voyage au Kurdistan, en Arménie, en Turquie. D’ailleurs, j’ai été très touchée par ce message du 23 novembre : « Le vol Erbil Istanbul est annulé sans qu’on le sache !!! Donc Erbil-Amman dans un premier temps puis Amman-Istanbul dans un deuxième temps puis trop tard pour la correspondance Istanbul-Tbilissi alors on attend 12 heures et prend la prochaine ». J’imagine qu’il parlait de l’horaire de pédalo.

Les écologistes disent que la consommation de viande est néfaste pour l’environnement. Pourtant, Christian Bégin (qu’on voit deux fois dans la vidéo du Pacte) nous propose dans son livre de recettes Curieux Bégin sa fameuse recette de « poulet avec un citron dans l’cul ». Et au supermarché, il vend maintenant ses plats préparés : pâté à la viande, pâté au poulet, pilons de poulet, tourtière du Lac, ragoût de boulettes, boulettes de poulet, polpettes de porc, et pour le temps des Fêtes, la boîte festive de dinde.

Un p’tit verre de vino, avec ça ?

LA MORALE DE L’HISTOIRE

Bien sûr, les artistes ont le droit de voyager, de manger des gros steaks et de conduire des VUS. Mais de grâce, qu’ils ne viennent pas, après, nous regarder avec leur tête de fin du monde, pour nous dire que c’est très vilain de voyager, de manger des gros steaks et de conduire des VUS.