Le pourboire : comment ça marche et à qui en donner

La rumeur veut que le tip soit issu d’une idée inusitée d’un tenancier de café anglais. Le gentilhomme aurait installé, sur son comptoir d’accueil, un réceptacle comportant l’inscription To Insure Promptness. Les initiales T.I.P. encourageaient ainsi les clients à laisser quelques pièces afin d’assurer un service plus rapide.

Si l’origine du pourboire reste à prouver, une chose demeure certaine : il s’agit d’une pratique incontournable.

En effet, au Québec, le tip est monnaie courante.

Bien sûr, les considérations sur ce petit pourcentage discrétionnaire varient en fonction des industries.

On a donc demandé à 3 pros de nous livrer leurs impressions sur le pourboire en toute transparence.

Florence, barmaid dans une chaîne de restaurants

Sans tergiverser, Florence nous explique que le pourboire va au-delà de la qualité du service reçu.

Certains disent qu’il s’agit d’un complément de revenu dans les métiers à pourboire comme la restauration, où le salaire minimum est inférieur à la norme.

Ce n’est pas le cas de la jeune femme. Elle estime qu'il s’agit plutôt d’un revenu principal.

C’est le pourboire qui fait vivre.

Dans les établissements à grand volume, là où travaille Florence, le tip correspond environ à 80% du salaire annuel.

Elle trace trois parallèles.

Au bar:

Les employés dépendent du pourboire comme revenu principal. Ils s’attendent à recevoir 20% de tip sur la facture avant taxes. Les bartenders tiennent compagnie à leurs clients. Ils leur font la conversation. Pour Florence, ce n’est pas parce que le service est moins élaboré qu’il ne demande pas la même énergie qu’en salle à manger.

En salle à manger:

La bienséance implique de verser 15% pour un service régulier (prendre la commande, répondre aux questions, aller chercher tout ce dont le client a besoin). Pour une expérience haut de gamme, on verse plutôt 18% (décrire la carte des vins, adapter le menu par rapport à un régime alimentaire). Bien sûr, tout cela peut être majoré pour refléter l’attention et l’enthousiasme du serveur ou de la serveuse.

Pour un take-out:

S’il s’agit d’une commande à emporter, on ne devrait pas tipper. Florence nous indique que l’employé qui se charge de préparer le take-out ne devrait pas être imposé sur la vente. À des fins fiscales, ce genre de travail est associé aux ventes de l’établissement, et non pas à celles de l’employé. Un 5% est tout de même apprécié si le client a eu un bon service. Un pourboire de 15%, comme s’il s’agissait d’un service aux tables, n’est vraiment pas nécessaire.

Geneviève, coloriste

Geneviève est travailleuse autonome dans un salon huppé du Vieux-Montréal. Elle possède plus de 20 ans d’expérience.

En coiffure, les règles encadrant le pourboire sont bien différentes du milieu de la restauration. Le tip est ainsi considéré comme étant une courtoisie, et non une norme.

Lorsqu'on lui demande si elle dépend financièrement de ce montant discrétionnaire, la trentenaire hésite: oui et non.

Le pourboire ajoute environ 15 000$ de plus au salaire annuel de Geneviève. Somme qu’elle inscrit dûment à sa déclaration de revenus. Elle nous avoue que ce n’est pas tous les coiffeurs qui déclarent leur pourboire à l’impôt, même s’ils sont légalement tenus de le faire.

La coloriste nous révèle bien gagner sa vie. Ses coups de pinceau valent cher, notamment en raison de ses années d’expérience, de sa notoriété et de l’emplacement du salon où elle œuvre.

Geneviève insiste sur sa perception du pourboire comme étant une courtoisie. Elle comprend que certains clients tippent plus ou moins en fonction de leur situation personnelle – leur âge et leur budget. Ainsi, elle ne s’attend pas à ce qu’une jeune étudiante verse la même somme qu’une professionnelle.

Selon elle, le tip ne devrait pas être calculé en pourcentage, mais plutôt selon la qualité et la complexité du service fourni.

Elle se dit très satisfaite de recevoir entre 20$ et 25$. Gardons en tête qu’une coloration peut coûter jusqu’à 200$.

Teresa, esthéticienne

Teresa corrobore les dires de Geneviève. Dans son milieu, le pourboire est vu comme un nice gesture.

Malgré qu’il s’agisse d’une pratique de politesse, il est plutôt rare de ne pas recevoir de tip à la fin d’une séance de mani-pedi. Le montant varie toutefois au cas par cas.

Il dépend surtout de l’âge de la cliente, mais aussi de la fréquence à laquelle elle sollicite le service.

Teresa, manucuriste et spray tan artist, m’explique recevoir en moyenne 10$ de pourboire pour son travail.

Elle prend des airs espiègles pour conclure notre entretien: les utilisateurs de Groupon sont les pires. Ils ne laissent généralement rien du tout, alors qu’il est stipulé le contraire dans les conditions d’achat du site. Si l’on utilise un coupon groupé, le pourboire n'est pas inclus et s’applique au prix régulier avant la remise.

Les employés doivent-ils déclarer leur pourboire?

Oui.

Puisqu’il est considéré comme un revenu par les autorités fiscales, le pourboire doit légalement être inclus dans la déclaration de revenus annuelle des travailleurs concernés.

Il peut être reçu directement, quand il est versé par carte ou en argent comptant, ou indirectement grâce à un régime de partage des pourboires géré par l'employeur.

Pour les employés des secteurs de la restauration, des bars et de l'hôtellerie, le pourboire reçu doit également être déclaré par écrit à l’employeur à la fin de chaque période de paie.

Leur salaire minimum est de 10,05$ l'heure, ce qui est inférieur au salaire minimum de 12,50$ en vigueur dans les autres industries. Aux yeux du gouvernement, cela s’explique par le fait que leur salaire est bonifié par les pourboires reçus.

