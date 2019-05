Le Salon du véhicule électrique arrive à Québec : venez découvrir les nouveautés Toyota

Pour la première fois à Québec aura lieu le Salon du véhicule électrique (SVEQ) qui est consacré aux nouveautés en matière de mobilité électrique. Les 24, 25 et 26 mai 2019, le grand public et les professionnels de la région de la Capitale-Nationale se retrouveront au Centre de foires de Québec pour découvrir ce qui se fait de mieux dans l’industrie.

La mobilité électrique, un intérêt croissant

La mobilité verte est un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes qui souhaitent contribuer au développement durable et limiter leur impact environnemental. Le salon répond à cette demande en permettant de voir, essayer, analyser et comparer les différents produits et innovations en matière de transports électriques. Il rassemblera ainsi les différents acteurs de cette industrie, que ce soit les services gouvernementaux, les installateurs de bornes ou, bien entendu, les concessionnaires et manufacturiers automobiles.

Toyota, pionnier de l’hybride

Toyota sera bien entendu présent au Salon du véhicule électrique de Québec. Le constructeur japonais a été le premier au monde à se lancer dans une mobilité plus verte avec la Toyota Prius dont le premier modèle a été commercialisé en 1997. Plus de 12 millions de véhicules hybrides Toyota ont été vendus à travers le monde depuis plus de 20 ans et ont permis d’éviter l’émission de plus de 94 millions de tonnes de CO2 à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, Toyota est leader sur le marché avec une gamme de modèles hybrides convenant à tous les styles de vie.

Des voitures et VUS hybrides à la pointe de la technologie

Toyota propose une gamme hybride variée pour que chacun puisse trouver un modèle qui s’adapte parfaitement à son mode de vie. Tous les véhicules hybrides Toyota sont issus des dernières innovations technologiques pour offrir puissance, confort et efficacité énergétique.

Vous réduisez votre empreinte carbone sans changer vos habitudes de conduite.

Camry hybride

Entièrement renouvelée, la Camry hybride 2019 séduit par ses nouvelles lignes plus incisives. Elle offre la puissance, la commodité et le confort nécessaires pour une conduite sans compromis. Elle est dotée d’un système hybride synergétique de 208 ch nets et transmission à variation continue à commande électronique. La version Camry hybride LE offre ainsi une cote de consommation de 4,9 L/100 km en ville et 4,8 L/100 km sur route.

Rav4 hybride

Le Toyota RAV4 hybride 2019 est le VUS idéal pour partir à l’aventure. À la fois élégant et sportif, il est généreusement équipé pour assurer un confort optimal à chaque trajet, que ce soit sur les routes urbaines ou les terrains plus sauvages. Puissant pour affronter tout type de terrain, le RAV4 hybride 2019 n’en reste pas moins efficace avec un rendement énergétique accru. Il est doté du système hybride Toyota de 219 ch avec boîte à variation continue et d’une traction intégrale sur demande électronique.

Highlander hybride

Le VUS Highlander hybride 2019 est un véhicule sécuritaire qui offre des performances de conduite exceptionnelles grâce, notamment, à une traction intégrale avec intelligence (AWD-i). Idéal pour les sorties en famille, le Highlander hybride 2019 peut accueillir entre 7 et 8 passagers. Son système hybride synergétique produit une puissance nette de 306 ch pour une cote de consommation de 8,1 L/100 km en ville et 8,5 L/100 km sur route.

Prius c

La Toyota Prius c 2019 se démarque par son style résolument moderne qui ne passe pas inaperçu. Conçue pour la ville, cette voiture citadine agile et polyvalente affiche une cote de consommation combinée de seulement 5,1 L/100 km. Elle s’adapte aux différents besoins du quotidien grâce à des équipements fiables et des technologies de pointe telles que la suite Toyota Safety SenseMC C+, offerte de série, qui assure des trajets en toute sécurité.

Prius

La Prius 2019, la fameuse berline hybride-électrique de Toyota, a bénéficié de nombreux changements, à l’intérieur comme à l’extérieur. De nouvelles lignes aérodynamiques et des améliorations techniques lui permettent d’offrir de meilleures performances et un meilleur rendement énergétique. Grâce à la traction intégrale électronique évoluée (AWD-e), elle s’adapte parfaitement aux hivers canadiens.

Prius Prime

La Prius Prime est la voiture hybride branchable de Toyota. En mode tout électrique, il est possible de parcourir jusqu’à 40 km et d’atteindre une vitesse de pointe de 135 km/h. Facile et rapide à charger, ce véhicule aussi moderne dans son look que ses équipements permet de rouler jusqu’à 1 035 km avec un seul plein d’essence et une charge complète. De plus, elle bénéficie d’un rabais provincial de 400$ et d’un rabais fédéral de 2500$!

Rendez-vous au Salon du véhicule électrique de Québec du 24 au 26 mai pour en savoir plus sur la mobilité électrique ou passez chez Lévis Toyota en tout temps pour plus d’informations sur les véhicules hybrides Toyota et leurs technologies de pointe.