Cette semaine, un ami nous a invités à souper un mercredi soir. Et pourquoi pas, puisqu’il faut manger aussi le mercredi, comme tous les soirs de la semaine. On mange simple et on ne rentre pas trop tard.

Pour un souper de semaine parfait et vite préparé, puisque tout le monde travaille le lendemain, un plat de pâtes s’impose. Il suffit de servir une salade à côté et un plateau de fruits pour le dessert et tout le monde est heureux. Il n’y a rien comme un plat de pâtes pour que les convives se croient tous Italiens, ce qui les pousse à rire, à parler fort et à dire des choses comme oh! Mamma mia !. C’est probablement le petit verre de vin pris en attendant que les pâtes cuisent qui met le cœur en fête !

Voici donc deux recettes de pâtes qui transformeront vos soupers de semaine en festins dont vos amis parleront au moins jusqu’à samedi. Des pâtes courtes avec des câpres et «une mica» (mie de pain) de basilic fort intéressante. Le plat de pâtes longues mêle la coriandre aux palourdes dans une sauce légère.

Brisez la monotonie de la semaine, donnez un coup de fouet à la fin de la semaine et préparez un plat de pâtes.

Pâtes courtes aux câpres et au basilic

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min

Ingrédients

4 tranches de pain de mie, hachées

4 c. à s. de parmesan râpé

12 feuilles de basilic hachées

60 ml (¼ tasse) de vin blanc sec

450 g (1 lb) de pâtes courtes

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 petits oignons rouges, en rondelles

2 gousses d’ail, finement hachées

2 courgettes, en tronçons

250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes

2 c. à s. de beurre

12 caprons

60 ml (¼ tasse) de jus de citron

Parmesan râpé à volonté (pour servir)

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un grand bol, mélanger la mie de pain, le parmesan, le basilic et le vin blanc. Saler et poivrer. Écraser à la fourchette pour que le pain s’imprègne de liquide et se défasse complètement.

2. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes al dente.

3. Égoutter les pâtes et les réserver.

4. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter les oignons, l’ail et les courgettes. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Verser le bouillon et cuire à feu moyen 15 minutes. Incorporer le beurre en remuant bien dans la sauce. Ajouter le mélange de mie de pain et mélanger.

5. Transférer les pâtes dans un grand bol. Ajouter les légumes et les caprons. Arroser de jus de citron. Mélanger. Servir immédiatement avec un bol de parmesan râpé.

Pâtes longues à la coriandre et aux palourdes

Pour les amateurs de coquillages, cette recette est l’une des plus simples à préparer.

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 15 min

Ingrédients

450 g (1 lb) de linguine ou fettucine

2 c. à s. de beurre

1 oignon, très finement haché

1 c. à s. de coriandre moulue

500 ml (2 tasses) de vin blanc sec

500 ml (2 tasses) de jus de palourdes

24 palourdes

3 c. à s. de coriandre fraîche hachée

Méthode

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes al dente.

2. Égoutter les pâtes et les réserver.

3. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter l’oignon et la coriandre moulue. Cuire 1 minute. Verser le vin et le jus de palourdes. Porter à ébullition. Ajouter les palourdes. Couvrir le poêlon. Cuire environ 8 minutes ou jusqu’à ce que les palourdes s’ouvrent.

4. Retirer le poêlon du feu. Transférer les palourdes dans un grand bol. Jeter celles qui sont restées fermées. Ajouter les pâtes dans le jus de cuisson des palourdes. Saupoudrer de coriandre hachée et mélanger. Remettre les palourdes dans le poêlon. Servir immédiatement.