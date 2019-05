Un investisseur optimiste

Le party a levé lorsque l’impayable Bill Lee est entré dans la place, coiffé du couvre-chef bleu-blanc-rouge des Expos, l’un des plus vendus, croyez-le ou non, sur le marché des casquettes de baseball.

En ce qui a trait aux infrastructures, on sait depuis longtemps que le Groupe Montréal a établi un contact avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Une station du Réseau express métropolitain serait construite au bassin Peel, site projeté du stade.

Cela dit, ils étaient plusieurs convives à faire montre d’optimisme. On retrouvait parmi eux Alain Bouchard, cofondateur et président du conseil d’administration de la chaîne de dépanneurs Couche-Tard. Sa fortune est estimée à 3,9 milliards $.

« Notre groupe aime Montréal et le baseball. Je pense qu’on aurait le soutien de la population. On travaille fort. On est à la fois proche et loin, mais on est crédible. J’y crois. »