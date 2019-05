Une quatrième défaite consécutive pour les Capitales

QUÉBEC – La première victoire à domicile des Capitales de Québec devra attendre. La troupe de Patrick Scalabrini s’est inclinée au compte de 4 à 3 face aux Jackals du New Jersey, mercredi soir au Stade Canac.

Il s’agissait d’un quatrième revers consécutif pour les Capitales, qui ont tout de même offert un meilleur spectacle à leurs partisans que la veille, où ils s’étaient écroulés en neuvième manche pour finalement succomber par la marque de 9 à 2.

Cette série de défaites provoque un goût amer dans le vestiaire de Patrick Scalabrini, qui trouve que ses joueurs sont stressés par les plus récents résultats de l’équipe. «Je trouve qu’on joue nerveusement. Les joueurs veulent gagner et bien paraître. C’est notre travail de calmer la troupe. On a des vétérans et des joueurs respectés qui travaillent également là-dessus», a-t-il affirmé au terme de la rencontre.

Scalabrini pète les plombs

Les esprits se sont échauffés en fin de troisième manche lorsque le gérant des Capitales s’est fait montrer la porte de la sortie après une longue discussion animée avec l’officiel derrière le marbre, Marc Genest.

La raison pour laquelle Scalabrini était dans tous ses états est le fait que Genest ait appelé une interférence à JD Williams sur le receveur des Jackals qui a lancé au deuxième but pour retirer David Salgueiro en pleine tentative de vol.

Le hic aux yeux de Scalabrini? C’est qu’il n’y avait pas d’interférence. «Je n’ai pas du tout aimé l’appel. Sur une troisième prise, je n’ai jamais vu ça, a lancé le gérant des Capitales. C’était un lancer à l’extérieur en plus, donc évidemment le frappeur doit essayer de toucher la balle.»

Les 1212 spectateurs présents au Stade Canac ont appuyé la réaction de Scalabrini en faisant savoir leur mécontentement à l’officiel derrière le marbre.

Calepin de notes

Le receveur Chris Shaw manquait à l’appel mercredi soir en raison d’une blessure à l’épaule. Son état de santé sera réévalué au jour le jour.

Toujours en attente du Colombien de 25 ans Jaider Rocha, les Capitales ont offert un contrat au gaucher Seth Davis dans le but d’améliorer l’enclos des releveurs qui était seulement composé de lanceurs droitiers. Davis a fait des débuts mercredi et il a très bien en retirant trois frappeurs sur des prises en plus d’accorder seulement deux coups sûrs en deux manches de travail.

Le voltigeur de gauche Andrew Godbold a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr à six, mercredi soir. Il s’est d’ailleurs démarqué en défensive, notamment à l’aide de son bras dévastateur.

Les Capitales tenteront de prendre leur revanche dès jeudi soir, alors qu’ils se frotteront de nouveau aux Jackals. L’ancien lanceur des Blue Jays de Toronto Scott Richmond sera confronté à Anthony Hernandez au monticule.