Y’a-tu d’la bière icitte?

Fallait y penser, et la famille Soucy l’a fait. Le mythique groupe québécois de musique traditionnelle innove en lançant une première bière baptisée la « icitte », nommée évidemment en l’honneur de leur plus grand succès (titre).

Cette nouvelle bière blonde de 473 ml et contenant 5 % d’alcool est brassée par la Brasserie Mille-Îles de Terrebonne et sera disponible exclusivement durant les spectacles de La Famille Soucy. La « icitte » sera servie pour une première fois le 1er juin, alors que La Famille Soucy (Sergio Ladouceur et Yanick Soucy, membres du groupe) lancera en grande pompe ce nectar festif au pub gastronomique La Confrérie à Terrebonne.

L’Arpenteur au Bingo

Photo courtoisie Les copropriétaires du restaurant familial l’Arpenteur situé au 840 avenue Ernest-Gagnon, Local 235, à Québec (Complexe Samuel-Holland) ont tenu, le 28 avril dernier, leur 1er Bingo-bénéfice au profit de la Fondation Michel-Sarrazin (MS). Résultat : 75 participants se sont amusés ferme et ont permis d’amasser plus de 2000 $ pour la cause. Sur la photo, de gauche à droite : Roxanne Brouillette, copropriétaire de l’Arpenteur, les bénévoles Clairo Picard et René Courchesne, Émilie Loiselle, de la Fondation MS, Manon Charette, Joanie Brouillette et Yves Brouillette, copropriétaires de l’Arpenteur.

Des commerçantes chinoises se démarquent

Photo courtoisie L’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec, l’AMDEQ, a tenu, le 8 mai dernier au Château Laurier à Québec, une soirée reconnaissance, rendue possible grâce au soutien de l’Office québécois de la langue française, afin de souligner les efforts et le progrès qu’ont réalisés des participantes au cours de français. Lors de cet événement, plusieurs étudiantes chinoises sont venues y faire des présentations orales et écrites afin de mettre en valeur ce qu’elles ont appris lors d’une formation en francisation. Elles démontrent ainsi leur volonté d’améliorer leur maîtrise de la langue française et leur désir de s’intégrer à la société québécoise. Sur la photo, derrière elles, Yves Servais, directeur général de l’AMDEQ et Steeve Mercier, professeur attitré, relevant du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

La retraite à 86 ans

Photo courtoisie Jusqu’à récemment, Roch Giguère évoluait au sein d’une ligue de hockey dont les joueurs sont âgés de 60 ans et plus. Tous les vendredis matin, 10 h 30, à l’aréna Michel-Labadie, Roch était l’un des premiers à sauter sur la glace. Eh bien, après 71 ans de pratique de son sport préféré, Roch Giguère a décidé d’accrocher ses patins à l’âge de 86 ans. Il estime avoir joué plus de 2100 parties de hockey au cours de sa « carrière ». Les membres de la ligue lui ont rendu un bel hommage en lui remettant un chandail du Canadien de Montréal, l’équipe favorite de son enfance, identifié à son nom et numéroté 86 pour son âge. Tous s’accordent à dire que Roch Giguère était un gentleman sur et hors glace et un modèle à suivre tant par son jeu que par son attitude toujours respectueuse.

