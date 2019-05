BRETON, Lise Bergeron



Au CHSLD Côté Jardins, le 13 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Lise Bergeron, épouse de feu monsieur Yvon Breton. Elle était la fille de feu dame Arthémise Lynch et de feu monsieur Lucien Bergeron. Elle demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Kathleen et Sébastien (Virginie Ponçin); ses petits-enfants : Meryll, Dimitry, Anthony, Gabriel et Mia-Kelly; sa sœur Suzan (Claude Marceau) et son frère François (Hélène Paré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Côté Jardins pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.