LIZOTTE, Jean-Yves



À l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 mai 2019, est décédé à l'âge de 67 ans et 2 mois, monsieur Jean-Yves Lizotte, époux de dame Carmen Tremblay, fils de feu M. Amédée Lizotte et de feu dame Rose-Anna Gagnon. Il demeurait à Beaupré et était natif de Saint-Onésime- d'Ixworth, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 10 h 30 à 11 h 25.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse bien- aimée Carmen: ses enfants: Sonia (Bernard Boutin), Francis (Karine Lachance), Annie et leur mère Hélène Lévesque; ses petits-enfants: Sabrina, Emma, Laury, Anthony, Marc-Antoine; les enfants de son épouse: Nathalie (Marcel Guillot), Mélissa (Grégoire Paré) et leurs enfants: Frédérique et Catherine. Il était le frère et le beau-frère de: Gisèle (feu Raymond Pelletier), Gilles (Pierrette Pelletier), feu Robert (Charlotte Bouchard), Aline (feu Fernand Ruel), feu Isabelle, feu Jean-Luc, Clément (feu Andrée Lévesque), Claudette (André Lizotte), Rosaire (Sylvie Michaud), Denis (Aline Soucy), Antoine (Johanne Houle); et de la famille Tremblay il était également le beau-frère de: Jeannine (Yan Nadeau), Franciella (André Grenier), Pierrette (feu Guy Lévesque). Sont aussi affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie spécialement la Dre Christine Lemay et les membres du personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église ou en ligne: cancer.ca