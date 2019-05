CRÉPAULT, Denis



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, le 9 mai 2019, à peine quelques jours avant ses 62 ans, est décédé monsieur Denis Crépault, fils de feu madame Bella Tremblay et de feu monsieur Alexandre Crépault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il était le frère de: Michel, Diane (Donald Tremblay) et feu René (Carole Descombes). Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Alexandre Tremblay (Caroline Sirois), Nicolas, Valérie (Mickel Noël) et Ariane (Jonathan Beaulieu) ainsi que ses tantes, ses cousins et cousines, ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que ses amis. Un remerciement particulier au personnel soignant du Centre d'hébergement Louis-Hébert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.